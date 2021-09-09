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9 сентября 2021 г.

Указ губернатора Красноярского края от 9 сентября 2021 года № 281-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 30.12.2020 № 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 30.08.2021 № 24-00-17/02-13069-2021, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 02.09.2021 № 54, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "от 02.07.2021 № 24-00-17/02-9571-2021," заменить словами "от 02.07.2021 № 24-00-17/02-9571-2021, от 30.08.2021 № 24-00-17/02-13069-2021,";

слова "от 11.08.2021 № 49," заменить словами "от 11.08.2021 № 49, от 02.09.2021 № 54,";

абзац второй пункта 1.7.2 исключить;

подпункты 4, 7, 8 пункта 2 признать утратившими силу;

дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:

"2.14. Установить, что деятельность аквапарков, а также деятельность в области отдыха и развлечений осуществляется хозяйствующими субъектами при условии обеспечения одновременного нахождения на объекте оказания услуг не более 1 человека на 4 кв. м площади указанного объекта, но не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта, а также обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей.

Действие настоящего пункта распространяется на деятельность в области отдыха и развлечений, осуществляемую:

в детских развлекательных центрах и детских игровых комнатах, расположенных в торгово-развлекательных центрах;

с использованием разных аттракционов (включая механические и водные аттракционы, игры), расположенных в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на открытом воздухе.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс



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