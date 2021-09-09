Лидеры БРИКС призвали к миру в Афганистане

Избегать насилия в Афганистане и не дать использовать территорию этой страны для нападения на другие государства призвали в подписанной по итогам саммита декларации лидеры БРИКС. Стороны должны воздержаться от насилия, считают они.

Лидеры выразили обеспокоенность конфликтами и насилием в различных регионах мира и подтвердили приверженность принципам невмешательства во внутренние дела государств, заявив о необходимости урегулирования мирным путем в соответствии с международным правом. Участники онлайн-саммита решительно осудили терроризм во всех проявлениях и двойные стандарты в борьбе с ним. "Мы обязуемся бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая трансграничное перемещение террористов, а также сети финансирования терроризма и убежища", - заявили они.

Одна из важнейших задач - предотвращение использования Афганистана в качестве убежища для террористов и совершения терактов в других странах. "Мы призываем к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом, а также к запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению", - говорится в документе.

Участники поддержали призыв к реформированию главных органов ООН для того, чтобы реакция на глобальные вызовы была бы более эффективной. Также они выразили разочарование нерешенными вопросами о реформе расчета квот и системы управления в МВФ. Назревшей они назвали и реформу ВТО. Принципиально важно, чтобы все члены ВТО избегали односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам ВТО", - считают подписанты. Кроме того, лидеры подчеркнули необходимость воздерживаться от любых принудительных мер, так называемых санкций, не основанных на нормах международного права, в частности, Уставе ООН.

Много внимания в декларации уделено здравоохранению. Лидеры БРИКС призвали активизировать сотрудничество в борьбе с пандемией и другими вызовами в сфере здравоохранения "посредством мобилизации политической поддержки и необходимых финансовых ресурсов". "Международное сообщество несет коллективную ответственность за совместную работу по преодолению пандемии COVID-19", - подчеркнули они. Участники констатировали явное неравенство в доступе к вакцинам, диагностике и терапии, отметив важность безопасных, эффективных и доступных вакцин по приемлемым ценам.