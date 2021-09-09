Лидеры БРИКС призвали к миру в Афганистане

Новости

Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин и женщин 18:10
Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность 18:02
Видеотрансляция: Российские космонавты выходят в открытый космос 17:59
Доктор Румянцев: Почему в рационе школьников обязательно должны быть животные белки 17:55
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов 17:52
Из Кабула возобновились коммерческие авиарейсы 17:48
Священники оказывают помощь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске 17:47
Минтруд: Численность женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться 17:44
В тренировке онлайн-голосования приняли участие более 120 тысяч человек 17:43
ФАС возбудила дело против производителей стекла 17:40
На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам 17:24
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено 17:20
Вышел трейлер второго сезона сериала "Звездный путь: Пикар" 17:15
Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Москве 17:08
Названа средняя скорость на центральных улицах Москвы 17:04
Названы самые популярные книги в России 17:00
Путин: РФ готова продолжать взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах 17:00
Глава "Росатома" обозначил сроки пуска второго блока БелАЭС 16:49
В Таиланде ученые начали выявлять COVID-19 в человеческом поту 16:47
"Талибан" разрешил 200 иностранцам вылететь из аэропорта Кабула 16:40
Евгений Нифантьев: У нашей вакцины есть все шансы стать популярной на мировом уровне 16:40
В Ленобласти плановую медпомощь будут оказывать по сертификату или ПЦР 16:30
Задержан подозреваемый в краже 34 млн рублей в криптовалюте 16:26
Володин: Выборы не должны влиять на рассмотрение законопроектов 16:20
Вышел русский трейлер новой "Матрицы" с Киану Ривзом 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 17:51
Рубрика: Власть

Лидеры БРИКС призвали к миру в Афганистане

Текст: Кира Латухина
Избегать насилия в Афганистане и не дать использовать территорию этой страны для нападения на другие государства призвали в подписанной по итогам саммита декларации лидеры БРИКС. Стороны должны воздержаться от насилия, считают они.

Лидеры выразили обеспокоенность конфликтами и насилием в различных регионах мира и подтвердили приверженность принципам невмешательства во внутренние дела государств, заявив о необходимости урегулирования мирным путем в соответствии с международным правом. Участники онлайн-саммита решительно осудили терроризм во всех проявлениях и двойные стандарты в борьбе с ним. "Мы обязуемся бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая трансграничное перемещение террористов, а также сети финансирования терроризма и убежища", - заявили они.

Одна из важнейших задач - предотвращение использования Афганистана в качестве убежища для террористов и совершения терактов в других странах. "Мы призываем к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом, а также к запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению", - говорится в документе.

Путин: РФ готова продолжать взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах

Участники поддержали призыв к реформированию главных органов ООН для того, чтобы реакция на глобальные вызовы была бы более эффективной. Также они выразили разочарование нерешенными вопросами о реформе расчета квот и системы управления в МВФ. Назревшей они назвали и реформу ВТО. Принципиально важно, чтобы все члены ВТО избегали односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам ВТО", - считают подписанты. Кроме того, лидеры подчеркнули необходимость воздерживаться от любых принудительных мер, так называемых санкций, не основанных на нормах международного права, в частности, Уставе ООН.

Много внимания в декларации уделено здравоохранению. Лидеры БРИКС призвали активизировать сотрудничество в борьбе с пандемией и другими вызовами в сфере здравоохранения "посредством мобилизации политической поддержки и необходимых финансовых ресурсов". "Международное сообщество несет коллективную ответственность за совместную работу по преодолению пандемии COVID-19", - подчеркнули они. Участники констатировали явное неравенство в доступе к вакцинам, диагностике и терапии, отметив важность безопасных, эффективных и доступных вакцин по приемлемым ценам.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Афганистан Международные организации БРИКС Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
Лавров: Отношение Киева к нормандскому формату шизофренично
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено
В Красноярском крае нашли живыми сбежавших из дома школьниц
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией