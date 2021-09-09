Любимова: По "Пушкинской карте" уже доступны более 10 тысяч мероприятий

Проект "Пушкинская карта", запущенный первого сентября, активно набирает обороты. Как рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, на портале Культура.РФ и в приложении "Госуслуги. Культура" молодым людям уже доступны первые 10 тысяч спектаклей, выставок, лекций, образовательных и экскурсионных программ. Первыми участниками программы стали полтора миллиона российских граждан в возрасте от 14 до 22 лет.

"Могу вам с уверенностью сказать, что проект работает. Первые полтора миллиона ребят уже с нами. Уже доступны первые 10 тысяч мероприятий. Это наши учреждения культуры, которые бьются за вас, которые хотят, чтобы вы ходили в театры и музеи", - сказала Ольга Любимова на площадке форума "Таврида.АРТ".

Также Ольга Любимова обратилась ко всем с огромной просьбой - не верить "глупостям" из интернета об обналичивании средств с "Пушкинской карты".

"Еще раз объясню: те самые 3000 "культурных" рублей, которые хранятся на "Пушкинской карте", можно потратить только у нас. Пожалуйста, не надо читать все эти глупости в даркнете, где говорят, что есть способы их обналичить. Пытаясь обойти систему, вы можете потерять время, а то и деньги", - приводит слова министра РИА Новости.

Напомним, что деньги с "Пушкинской карты" можно потратить только на покупку билетов в театры, музеи, выставочные залы, библиотеки, галереи и филармонии. Полный список все событий доступен на портале Культура.РФ и в приложении "Госуслуги. Культура". Номинал карты составляет 3000 рублей. Потратить эти деньги нужно успеть до 31 декабря, иначе они просто сгорят.