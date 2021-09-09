Новости

Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом 19:49
Синоптик рассказал, когда наступит бабье лето 19:45
Макрон пришел проститься с Бельмондо 19:31
Украина решила предъявить России счет за нашествие медуз 19:19
РПЛ объявила тендер на реализацию медиаправ 19:13
РПЛ и 12 ведущих лиг Европы выступили против ЧМ по футболу раз в два года 19:11
Следователей обяжут изымать паспорта у арестованных подследственных 19:05
Любимова: По "Пушкинской карте" уже доступны более 10 тысяч мероприятий 18:52
Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин и женщин 18:10
Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность 18:02
Видеотрансляция: Российские космонавты выходят в открытый космос 17:59
Доктор Румянцев: Почему в рационе школьников обязательно должны быть животные белки 17:55
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов 17:52
Из Кабула возобновились коммерческие авиарейсы 17:48
Священники оказывают помощь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске 17:47
Минтруд: Численность женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться 17:44
В тренировке онлайн-голосования приняли участие более 120 тысяч человек 17:43
ФАС возбудила дело против производителей стекла 17:40
На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам 17:24
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено 17:20
Вышел трейлер второго сезона сериала "Звездный путь: Пикар" 17:15
Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Москве 17:08
Названа средняя скорость на центральных улицах Москвы 17:04
Названы самые популярные книги в России 17:00
Путин: РФ готова продолжать взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 18:52
Рубрика: Культура

Любимова: По "Пушкинской карте" уже доступны более 10 тысяч мероприятий

Текст: Наталья Лебедева

Проект "Пушкинская карта", запущенный первого сентября, активно набирает обороты. Как рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, на портале Культура.РФ и в приложении "Госуслуги. Культура" молодым людям уже доступны первые 10 тысяч спектаклей, выставок, лекций, образовательных и экскурсионных программ. Первыми участниками программы стали полтора миллиона российских граждан в возрасте от 14 до 22 лет.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Что можно увидеть с "Пушкинской картой": Маслодавильня, Репин, Малевич

"Могу вам с уверенностью сказать, что проект работает. Первые полтора миллиона ребят уже с нами. Уже доступны первые 10 тысяч мероприятий. Это наши учреждения культуры, которые бьются за вас, которые хотят, чтобы вы ходили в театры и музеи", - сказала Ольга Любимова на площадке форума "Таврида.АРТ".

Также Ольга Любимова обратилась ко всем с огромной просьбой - не верить "глупостям" из интернета об обналичивании средств с "Пушкинской карты".

"Еще раз объясню: те самые 3000 "культурных" рублей, которые хранятся на "Пушкинской карте", можно потратить только у нас. Пожалуйста, не надо читать все эти глупости в даркнете, где говорят, что есть способы их обналичить. Пытаясь обойти систему, вы можете потерять время, а то и деньги", - приводит слова министра РИА Новости.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Продажа "Пушкинской карты" - мошенничество

Напомним, что деньги с "Пушкинской карты" можно потратить только на покупку билетов в театры, музеи, выставочные залы, библиотеки, галереи и филармонии. Полный список все событий доступен на портале Культура.РФ и в приложении "Госуслуги. Культура". Номинал карты составляет 3000 рублей. Потратить эти деньги нужно успеть до 31 декабря, иначе они просто сгорят.

Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минкультуры

Главное сегодня

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
Лавров: Отношение Киева к нормандскому формату шизофренично
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов
Мурашко: На G20 "Спутник V" назвали лучшим препаратом для профилактики COVID
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске
Михаил Пиотровский: На власть надо влиять, а искусство - понимать
Можно ли научить молодежь любить книги