Лукашенко назвал интеграцию с РФ самым действенным ответом недоброжелателям

Подчеркнув, что Беларусь и Россия являются полноправными партнерами, президент РБ сообщил, что центральной темой переговоров, на которых были приняты все принципиальные решения, стало завершение работы над союзными программами. Кстати, как ранее сообщили в Кремле, подписание каких-либо документов, в том числе касающихся вопросов интеграции, по итогам переговоров не планировалось.

"Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран", - констатировал Лукашенко, добавив, что в программах четко прописаны "механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики".

Кроме того, в союзных программах, пояснил он, заложено и решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран.

Углубление интеграции, выразил убеждение Лукашенко, наращивание разнопланового взаимодействия - "самый показательный, действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее".

Касаясь перспектив введения единой валюты, он дал понять, что данный вопрос пока рано решать. "Когда мы изучали эту проблему, Центральный банк России и наш Национальный банк попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что наши страны не готовы к этому", - пояснил суть проблемы белорусский руководитель, подчеркнув, что так считает и президент Владимир Путин.

Признавая, что не все узлы в двусторонних отношениях еще развязаны, Лукашенко в то же время полагает, что "при текущем объеме взаимодействия это нормально". Вместе с тем он обратил внимание, что платформа для дальнейшего движения создана, благодаря которой страны будут "и дальше обеспечивать социальные гарантии, поступательно повышать благосостояние белорусов и россиян".

Правда, допускает президент, может показаться, что реализация разработанных союзных программ слишком растянута по времени. Но иначе, убежден он, и быть не может. К этим вопросам необходимо подходить выверенно. "Мы, как бульдозер, идем впереди, расчищая дорогу для объединений на постсоветском пространстве", - заявил Лукашенко.

Помимо углубления интеграции между странами, в Кремле были детально обсуждены и актуальные международные проблемы, отношения с соседними странами и объединениями. Подробно президенты остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего в Афганистане, с точки зрения угроз для безопасности Союзного государства.

"Совместное противодействие общим вызовам и угрозам будем только наращивать", - подтвердил Лукашенко, уточнив, что Беларусь выполняет все свои обязательства с партнерами, но в условиях санкций не может обеспечить безопасность Европейского союза на своей границе. "Вы против нас каждый день вводите санкции. Мы уже по санкциям на порядок опередили Российскую Федерацию. И я, и белорусский народ что, должен защищать их на границе?" - жестко поставил вопрос белорусский лидер.

Напомним, что это уже пятая личная встреча президентов России и Беларуси в этом году. В последний раз Лукашенко встречался с Путиным 13 июля в Санкт-Петербурге, а до этого лидеры виделись в феврале, апреле и мае.