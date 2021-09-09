Матвиенко: МЭР подготовило проект о поддержке социальных НКО

В Министерстве экономического развития подготовлен законопроект о мерах поддержки социальных НКО по аналогии с малым и средним бизнесом. Об этом на пленарном заседании IV Форума социальных инноваций регионов сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Министерством экономического развития подготовлен законопроект, который распространяет на социально ориентированные организации меры поддержки малого и среднего бизнеса", - сообщила Матвиенко.
По оценке спикера Совфеда, масштабы социального бизнеса в России расширяются: число официально зарегистрированных социальных предпринимателей приблизилось к 6 тысячам. Так, хорошую динамику показывают Москва и Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Башкортостан, Нижегородская и Воронежская области.
Именно на предыдущих форумах социнноваций продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к предоставлению социальных услуг, напомнила сенатор. Она считает, что это создало дополнительные возможности в самый непростой период пандемии COVID-19. К работе по госзаказу привлекли частные медицинские лаборатории, были заключены соглашения с частными медицинскими учреждениями почти всех регионов.