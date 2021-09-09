Матвиенко: МЭР подготовило проект о поддержке социальных НКО

В Министерстве экономического развития подготовлен законопроект о мерах поддержки социальных НКО по аналогии с малым и средним бизнесом. Об этом на пленарном заседании IV Форума социальных инноваций регионов сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко​​​.

"Министерством экономического развития подготовлен законопроект, который распространяет на социально ориентированные организации меры поддержки малого и среднего бизнеса", - сообщила Матвиенко.

По оценке спикера Совфеда, масштабы социального бизнеса в России расширяются: число официально зарегистрированных социальных предпринимателей приблизилось к 6 тысячам. Так, хорошую динамику показывают Москва и Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Башкортостан, Нижегородская и Воронежская области.

Именно на предыдущих форумах социнноваций продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к предоставлению социальных услуг, напомнила сенатор. Она считает, что это создало дополнительные возможности в самый непростой период пандемии COVID-19. К работе по госзаказу привлекли частные медицинские лаборатории, были заключены соглашения с частными медицинскими учреждениями почти всех регионов.