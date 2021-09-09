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09.09.2021 11:39
Рубрика: Экономика

Матвиенко предложила создать школу социального лидерства

Текст: Дмитрий Гончарук

В России необходимо создать новый кадровый проект - школу социального лидерства, которая займется подготовкой кадров для социальной сферы. С таким предложением председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на IV форуме социальных инноваций регионов.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Считаю целесообразным закрепить в итоговой резолюции форума предложение о создании такого кадрового проекта, как школа социального лидерства", - заявила Матвиенко, открывая пленарное заседание форума.

Спикер Совфеда напомнила, что уровень безработицы в России хотя и сокращается, но все равно составляет около 5%.

"Каждый человек, потерявший работу, оказавшийся в непростой ситуации, вправе рассчитывать на внимание и поддержку со стороны государства, - подчеркнула сенатор. - Здесь важно обеспечить адресный подход к каждому человеку. Для этого необходимы и социальные менеджеры - люди, которые смогут на местах, видя всю картину, оказывать именно ту помощь, которая больше всего необходима гражданам".

По оценке Матвиенко, регионы задыхаются от нехватки современных специалистов. "Нам как воздух нужна школа социального лидерства - стройная и эффективно работающая система, которая будет готовить кадры для всего спектра социальных отраслей", - отметила политик. Она считает, что образцом может стать проект "Лидеры России" платформы "Россия - страна возможностей".

Валентина Матвиенко считает целесообразным закрепить в итоговой резолюции форума инициативу по созданию такого кадрового проекта.

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