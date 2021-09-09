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09.09.2021 12:44
Рубрика: Власть

Мишустин продлил на 2022 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на 2022 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса, сообщил он на заседании правительства. Такая мера, напомнил глава кабмина, действует в стране уже несколько лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Благодаря ей в прошлом году из ежегодного плана были исключены более 120 тысяч проверок, что позволило существенно снизить административную нагрузку на малые предприятия, поддержать их в сложный период адаптации к условиям распространения коронавируса, помочь с восстановлением бизнес-процессов", - подчеркнул премьер.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса, но правительство делает ряд исключений. "Он не будет распространяться на проверки тех объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей - те, что отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, - на предприятия, работающие на основе лицензии, и на те, где используется атомная энергия", - пояснил Мишустин.

Глава правительства ожидает, что это решение избавит бизнес от лишней нагрузки и определенного стресса, позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться.

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