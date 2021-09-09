Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на 2022 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса, сообщил он на заседании правительства. Такая мера, напомнил глава кабмина, действует в стране уже несколько лет.

"Благодаря ей в прошлом году из ежегодного плана были исключены более 120 тысяч проверок, что позволило существенно снизить административную нагрузку на малые предприятия, поддержать их в сложный период адаптации к условиям распространения коронавируса, помочь с восстановлением бизнес-процессов", - подчеркнул премьер.

Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса, но правительство делает ряд исключений. "Он не будет распространяться на проверки тех объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей - те, что отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, - на предприятия, работающие на основе лицензии, и на те, где используется атомная энергия", - пояснил Мишустин.

Глава правительства ожидает, что это решение избавит бизнес от лишней нагрузки и определенного стресса, позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться.