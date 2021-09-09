Минцифры запустило приложение для автомобилистов - "Госуслуги. Авто". Среди функций приложения - возможность хранить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в цифровом виде, рассказали "РГ" в пресс-службе министерства.

"Каждый автовладелец обязан иметь при себе и предъявлять по требованию инспектора ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства. После установки приложения СТС можно будет предъявлять в виде QR-кода прямо с экрана смартфона. В будущем функциональность "Госуслуги. Авто" будет расширена за счет всех сервисов, которыми в ежедневном режиме пользуются водители транспортных средств", - отметил Андрей Черненко, замглавы Минцифры.

Кроме того, до конца 2021 года в приложении появится возможность обжаловать штрафы за правонарушения, а также добавится возможность оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД.

Как рассказали в министерстве, приложение будет работать в пилотном режиме до конца года. Оно уже доступно в App Store и Google Play.