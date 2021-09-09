Минтруд: Численность женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться

В России до 2030 года численность женщин репродуктивного возраста будет снижаться. Об этом заявила заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина.

"Мы находимся в достаточно сложной демографической ситуации. Понятно, что численность женщин репродуктивного возраста до 2030 года, к сожалению, будет снижаться", - отметила она, передают РИА Новости. И добавила, что это последствия двух негативных демографических волн.

По словам Баталиной, в связи с такой ситуацией в настоящее время стоит задача стимулировать семьи заводить вторых и последующих детей.