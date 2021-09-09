Мишустин утвердил отмену в 2022 году плановых проверок малого бизнеса

Малый бизнес - за некоторыми исключениями - в следующем году будет освобожден от плановых проверок со стороны надзорных органов. Поддержанную президентом инициативу премьер-министр Михаил Мишустин закрепил в нормативных актах.

Мера поддержки предпринимателей действует в стране несколько лет. "Благодаря ей в прошлом году из ежегодного плана были исключены более 120 тысяч проверок, что позволило существенно снизить административную нагрузку на малые предприятия, поддержать их в сложный период адаптации к условиям распространения коронавируса, помочь с восстановлением бизнес-процессов", - подчеркнул Мишустин на заседании правительства.

Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса, но кабинет министров делает ряд исключений. "Он не будет распространяться на проверки тех объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей - те, что отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, - на предприятия, работающие на основе лицензии, и на те, где используется атомная энергия", - пояснил премьер. Он ожидает, что это решение избавит бизнес от лишней нагрузки и определенного стресса, позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться.

Это решение избавит бизнес от лишней нагрузки и определенного стресса, позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться

Михаил Мишустин также сообщил, что Амурская область получит от правительства более 2 миллиардов рублей на помощь гражданам, пострадавшим летом от паводка. Большая часть средств - 1,3 миллиарда - предназначена для финансовой помощи за утрату жилья. "И еще почти 700 миллионов бюджету региона на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества. Прошу строго контролировать ситуацию, чтобы люди своевременно получили средства и не остались без крова", - заявил глава кабмина.

Глава правительства напомнил, что во время поездки на Дальний Восток проводил совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в этом федеральном округе, были приняты решения для поддержки пострадавших граждан.