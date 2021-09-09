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09.09.2021 18:27
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил отмену в 2022 году плановых проверок малого бизнеса

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Малый бизнес - за некоторыми исключениями - в следующем году будет освобожден от плановых проверок со стороны надзорных органов. Поддержанную президентом инициативу премьер-министр Михаил Мишустин закрепил в нормативных актах.
Михаил Мишустин: Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса. Фото: РИА Новости

Мера поддержки предпринимателей действует в стране несколько лет. "Благодаря ей в прошлом году из ежегодного плана были исключены более 120 тысяч проверок, что позволило существенно снизить административную нагрузку на малые предприятия, поддержать их в сложный период адаптации к условиям распространения коронавируса, помочь с восстановлением бизнес-процессов", - подчеркнул Мишустин на заседании правительства.

Фото: пресс-служба администрации г. Сибай
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Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса, но кабинет министров делает ряд исключений. "Он не будет распространяться на проверки тех объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей - те, что отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, - на предприятия, работающие на основе лицензии, и на те, где используется атомная энергия", - пояснил премьер. Он ожидает, что это решение избавит бизнес от лишней нагрузки и определенного стресса, позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться.

Это решение избавит бизнес от лишней нагрузки и определенного стресса, позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться

Михаил Мишустин также сообщил, что Амурская область получит от правительства более 2 миллиардов рублей на помощь гражданам, пострадавшим летом от паводка. Большая часть средств - 1,3 миллиарда - предназначена для финансовой помощи за утрату жилья. "И еще почти 700 миллионов бюджету региона на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества. Прошу строго контролировать ситуацию, чтобы люди своевременно получили средства и не остались без крова", - заявил глава кабмина.

Глава правительства напомнил, что во время поездки на Дальний Восток проводил совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в этом федеральном округе, были приняты решения для поддержки пострадавших граждан.

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