Мы нашли два лучших смартфона в России. Оба - дешевле 20 тысяч рублей

Времена меняются, требования к начинке смартфонов растут, и уже даже четырех гигабайт оперативной памяти недостаточно для того, чтобы девайс считался современным. То же касается и постоянного хранилища - его объем должен быть 64, а лучше 128 Гб.

Не стоит забывать и про приятные плюшки вроде высокой частоты обновления экрана, модуля NFC и так далее. Ну и, конечно, большой аккумулятор с быстрой зарядкой (желательно через USB-C).

Какие смартфоны удовлетворяют этим требованиям и стоят не всех денег мира? Мы нашли две отличные модели.

1. Realme NARZO 30. Аппарат с 6/128 Гб памяти имеет 6,5-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Немного подкачала основная камера - отсутствует широкоугольный модуль, зато есть портретник и макро.

realme NARZO 30 Фото: realme

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G95, имеет аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой по USB-C, оснащен модулем NFC и разъемом для наушников. Поддерживаются две SIM-карты и карта памяти, возможно подключение наушников.

Важный плюс - realme NARZO работает под управлением Android 11. Стоимость его начинается от 16100 рублей.

2. Xiaomi POCO X3 Pro. У этого аппарата побольше дисплей - 6,67 дюйма, разрешение FullHD+, а частота обновления может составлять 120 Гц. В квадрокамере присутствуют и основной, и широкоугольный модуль, ну и макро с датчиком глубины. В наличии - миниджек для наушников, NFC, порт USB-C и аккумулятор на 5160 мАч с быстрой зарядкой.

POCO X3 Pro Фото: Xiaomi

Приятный бонус - актуальнейший Android 11 и центральный процессор Snapdragon 860 из топовой серии, пусть и предыдущего поколения. Стоимость Xiaomi POCO X3 Pro начинается от 18700 рублей.

Еще раз напомним, в чем различия. realme дешевле на пару тысяч, но не имеет широкоугольной камеры, а также обладает дисплеем с меньшей диагональю. POCO покрупнее, с продвинутой камерой, но и слегка дороже. Выбор, как обычно, за покупателем.