На дне Средиземного моря вырос каменный лес

В Средиземном море появился подводный музей, он открылся возле кипрского курорта Айя-Напы. Экспозиция, созданная из 93 работ британского скульптора Джейсона де Кайреса Тейлора, представляет собой затонувший лес, в котором дети играют в прятки.

Как отмечается на сайте музея, его цель - создать неразрывную связь между сушей и океаном, объединив два чуда, одно из которых создано человеком, другое - природой. Посетителям-дайверам обещаны незабываемые впечатления от созерцания подводных красот, примера успешного взаимодействия человека с окружающей средой. Поскольку музей расположился на самом краю охраняемой морской зоны, тут можно увидеть еще и все разнообразие подводного животного мира: от черепах до экзотических рыб и морских ежей.

Как отметил сам Тейлор, в этот свой проект он постарался включить как можно большее намеков на изменение климата, загрязнение окружающей среды. "Это действительно определяющие проблемы нашей эпохи", - заявил скульптор. "Я надеюсь, что музей оставит у посетителя чувство надежды и ощущение того, что человеческое воздействие не всегда негативно. Что мы можем обратить вспять некоторые вещи, которые мы сделали. Но я также надеюсь, что это приведет и к мысли, корпорации должны нести ответственность за свои действия", - отметил художник.

Каждая из 93 скульптур, установленных на морском дне, создана из инертных материалов с нейтральным pH. Как ожидается, они привлекут морских обитателей, что в итоге приведет к увеличению биоразнообразия данной местности. На это позволяет надеяться предыдущий опыт Тейлора. В последние 15 лет он создает подводные парки и музеи в различных уголках планеты. Первый парк открылся в 2006 году в Карибском море у берегов Гренады. Долгое время скульптор трудился над музеем в мексиканском Канкуне, затем настал черед подводного музея возле испанского острова Лансароте. Работы Тейлора можно найти также в водах Британии, Норвегии, Франции, Индонезии, Австралии, Мальдив, Багамских островов. "Спустя годы эти места радикально изменились", - обратил внимание Тейлор. Например, в Канкуне в 2009 году скульптуры были установлены в месте, где не было ни одного живого существа. "Сегодня там сотни твердых и мягких кораллов, губок, черепах, омаров и тысячи рыб", - отметил художник. То же самое произошло с прибрежной линией в Гренаде, опустошенной в 2004 году после мощного урагана. Хотя с момента создания музея на Канарах прошло не так много времени, но и там заметны серьезные изменения.

Этот опыт изменил мировоззрение Тейлора. "Я смотрю на вещи по-другому. Вам может что-то нравиться или нет, это полностью субъективно. Но тот факт, что эти работы создают жизнь, важнее всего", - цитирует скульптора газета El Mundo. Для своих произведений он специально выбирает такие текстуры, которые позволяют кораллам быстрее расти. Более того, он сам их сажает. Но в остальном приходится полагаться на удачу, поскольку никто не может точно сказать, как будет развиваться жизнь под водой.

Но для нового музея это дело будущего. Сейчас же посетителей привлекают именно рукотворные произведения искусства. Никакой платы за вход не взимается, однако посетителям придется зарегистрироваться в одной из местных школ для дайвинга, которая организует заплыв (а вот это уже за деньги), пройти обучение, если понадобится, а также приобрести специальную страховку для ныряльщиков. С аквалангом побывать в подводном музее удастся только сертифицированным аквалангистам. Остальным придется нырять с маской и трубкой. Сделать это можно как с пирса, уходящего на 200 метров в море, так и с двух плавучих платформ. А вот судам ходить над этим подводным музеем запрещено.

По словам Тейлора, под водой все выглядит иначе. Там даже физика другая, свет преломляется, все увеличивается. При этом возникают совершенно необычные ощущения, сравнимые с пребыванием в невесомости. "Это переносит ваш разум в другое место. Легче мечтать, и вы чувствуете себя более связанным с природой", - отметил создатель музея.