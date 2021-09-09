На получение средств для модернизации ЖКХ подано уже 20 заявок

На получение средств из Фонда национального благосостояния для модернизации жилищно-коммунального хозяйства подано уже более 20 заявок. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Срок получения средств из ФНБ - начало следующего года, сказал Хуснуллин. Однако отбор проектов уже начался. Подано более 20 заявок из разных регионов. Они касаются модернизации коммунальной инфраструктуры - замена водопроводных, тепловых сетей и др. "Очень большой проект - по очистке черноморского побережья. Это Краснодарский край, Крым. Только этот проект стоит порядка 60 млрд", - рассказал вице-премьер.

В целом заявки поданы на 110 млрд рублей. Хуснуллиным поставлена задача до конца года рассмотреть проекты на все 150 млрд рублей, принять по ним решения, начать проектировать и строить. "Это большие деньги, мы никогда такие разовые вливания не делали в сферу ЖКХ", - отметил он.