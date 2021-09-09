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09.09.2021 05:45
Рубрика: В мире

На Украине из-за COVID-19 умерших начали хоронить на огородах

В одном из сел Львовской области людей начали хоронить на огородах. Об этом телеканалу "Украина 24" рассказала местная жительница Ирина Ривак. По словам женщины, из-за карантина она долгое время не была на своем садовом участке, а, приехав в этом году, была сильно удивлена.

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"Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз", - говорит шокированная владелица участка. И с грустью добавляет - раньше собирали здесь урожай, а теперь - жутко. Всего 70 участков, на 6 - уже могилы. "С июня месяца начали хоронить на моем участке", - говорит владелица другого участка Галина Петрук.

Приватизация земли началась в 2008 году. Владельцы огородов создали кооператив. "Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы", - рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.

В свою очередь, директор кладбища Ярослав Мартынов заявил, что из-за COVID-19 смертность в стране увеличилась в два раза, и умерших негде хоронить. Поэтому и было принято решение расширить действующее кладбище. "Я уже похоронил 400 усопших. Они после того приватизировали вместе с гробами в собственность", - говорит Мартынов.

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