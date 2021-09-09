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09.09.2021 18:35
Рубрика: Экономика

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов регионов выросли

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов регионов выросли в первом полугодии этого года. Причем как по сравнению с пандемийным прошлым годом, когда вводились более жесткие по сравнению с сегодняшними ограничения, так и в некоторых случаях по сравнению с благополучным 2019 годом.

Особенно хорошо это заметно в регионах, где высока доля налоговых доходов от металлургической промышленности: в Белгородской, Вологодской, Липецкой, Челябинской областях и некоторых других. Связано это с сильным ростом цен на металлы, произошедшим в этом году, говорит руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Но если сравнивать ситуацию на рынке углеводородов, то первая половина 2021 года, безусловно, успешнее первой половины 2020 года, что заметно по доходам в Татарстане, Тюменской, Оренбургской областях, Башкирии (доходы выросли, но в разной степени), отмечает эксперт. Снижение доходов в Ханты-Мансийском автономном округе - скорее всего, результат валютных переоценок налогоплательщика, влияющих на финансовый результат и на налог на прибыль, считает Елена Анисимова.

Расходы тоже заметно опережают расходы 2019 года и не снижаются относительно 2020 года. Но темп их роста ниже, чем темп роста доходов, поэтому пока что субъекты совокупно в профиците.

Во втором полугодии в связи с временными пошлинами на экспорт черных и цветных металлов (действуют в августе - декабре) доходы "металлургических" регионов такими же темпами, как в первом полугодии, расти не будут, говорит Анисимова.

По ее прогнозу, по итогам 2021 года налоговые и неналоговые доходы консолидированных региональных бюджетов составят от 11,54 (базовый сценарий) до 12,38 триллиона рублей (оптимистичный сценарий).

Объем дефицита и профицита будет во многом определяться расходами декабря (когда их значительно больше, чем в любом другом месяце). По базовому сценарию совокупный финансовый результат регионов будет отрицательным, полагает Анисимова.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Роман Маркелов
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