Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов регионов выросли в первом полугодии этого года. Причем как по сравнению с пандемийным прошлым годом, когда вводились более жесткие по сравнению с сегодняшними ограничения, так и в некоторых случаях по сравнению с благополучным 2019 годом.

Особенно хорошо это заметно в регионах, где высока доля налоговых доходов от металлургической промышленности: в Белгородской, Вологодской, Липецкой, Челябинской областях и некоторых других. Связано это с сильным ростом цен на металлы, произошедшим в этом году, говорит руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

Но если сравнивать ситуацию на рынке углеводородов, то первая половина 2021 года, безусловно, успешнее первой половины 2020 года, что заметно по доходам в Татарстане, Тюменской, Оренбургской областях, Башкирии (доходы выросли, но в разной степени), отмечает эксперт. Снижение доходов в Ханты-Мансийском автономном округе - скорее всего, результат валютных переоценок налогоплательщика, влияющих на финансовый результат и на налог на прибыль, считает Елена Анисимова.

Расходы тоже заметно опережают расходы 2019 года и не снижаются относительно 2020 года. Но темп их роста ниже, чем темп роста доходов, поэтому пока что субъекты совокупно в профиците.

Во втором полугодии в связи с временными пошлинами на экспорт черных и цветных металлов (действуют в августе - декабре) доходы "металлургических" регионов такими же темпами, как в первом полугодии, расти не будут, говорит Анисимова.

По ее прогнозу, по итогам 2021 года налоговые и неналоговые доходы консолидированных региональных бюджетов составят от 11,54 (базовый сценарий) до 12,38 триллиона рублей (оптимистичный сценарий).

Объем дефицита и профицита будет во многом определяться расходами декабря (когда их значительно больше, чем в любом другом месяце). По базовому сценарию совокупный финансовый результат регионов будет отрицательным, полагает Анисимова.