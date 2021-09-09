Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин и женщин

Любой вид алкоголя опасен для женского здоровья, считает главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.

"У женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность - у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь. Поэтому злоупотребление алкоголем ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности", - пояснил он на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, передают РИА Новости.

Мужчинам особо вредно пить пиво, так как этот напиток содержит фермент, схожий с женскими гормонами - эстрогенами.