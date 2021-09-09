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09.09.2021 20:46
Рубрика: Экономика

"Народные" облигации можно будет купить через маркетплейс

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Россияне смогут приобретать "народные" облигации (ОФЗ-н) через маркетплейс, опция появится до конца года. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ЦБ. По словам экспертов, для тех, кто уже покупает ОФЗ-н, сервис будет удобен. Но сам инструмент пока не очень популярен в России, ситуация должна измениться с ростом финансовой грамотности населения.

ОФЗ-н - это долговые ценные бумаги, выпущенные минфином. Их могут покупать только физлица. Владельцы таких бумаг, по сути, предоставляют займ государству, которое обязуется вернуть средства в установленный срок с процентами. 2 августа 2021 года минфин объявил о новом выпуске "народных" облигаций. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей, всего выпущено 15 млн ценных бумаг.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в ЦБ, сейчас "идет работа по масштабированию прямых продаж "народных" облигаций - ОФЗ-н, их можно будет приобрести через маркетплейс до конца 2021 года".

Маркетплейс - онлайн-сервис, который позволяет гражданам приобретать финансовые продукты от разных организаций (сейчас это вклады и страховые продукты, до конца года появятся еще и кредиты, как сообщала "РГ") на одной платформе круглосуточно. Сделки проходят онлайн (местонахождение клиента не важно) и регистрируются в спецреестре. Банк России инициировал проект еще в декабре 2017 года. Летом 2020 года закон о "финансовых платформах" вступил в силу. В реестре ЦБ сейчас четыре финансовые платформы, через которые доступны заявленные продукты. По словам официальных представителей регулятора, клиент, обратившийся на финансовую платформу, проходит процедуры идентификации, установленные "противолегализационным" законодательством, только один раз (при его приеме на обслуживание оператором финансовой платформы). После этого у пользователя появляется возможность "бесшовно" приобретать вклады и страховые продукты.

Как отмечают в ЦБ, основные преимущества маркетплейса - повышение доступности финансовых услуг благодаря онлайн-режиму работы, отсутствие бумажной волокиты, регистрация всех сделок. В пресс-службе Московской биржи (ее платформа "Финуслуги" первая была включена в реестр финансовых платформ ЦБ) подтвердили планы Банка России.

Облигации пока не пользуются большим спросом: доля граждан, покупающих ОФЗ, - на уровне статистической погрешности в 1-4%

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отметил, что россияне уже могут познакомиться с маркетплейсом при открытии вклада, поэтому для покупки ОФЗ-н человеку не нужно будет осваивать принципиально новый сервис, это будет способствовать повышению спроса.Но сами ОФЗ-н пока не пользуются большим спросом у населения, отмечают собеседники "РГ". Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий отметил, что доля граждан, покупающих ОФЗ, - на уровне 1-4%."С ростом финансовой грамотности, увеличением числа частных инвесторов ситуация изменится, но процесс этот небыстрый", - отметил зампред комиссии Торгово-промышленной палаты по цифровым финансовым технологиям Тимур Аитов.

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