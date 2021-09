Николас Кейдж впервые снимется в вестерне

Николас Кейдж снимется в вестернах - в двух подряд. Причём это будет дебют 57-летнего актёра в этом жанре за всю его 43-летнюю карьеру.

Первый фильм называется The Old Way. В нём Кейдж сыграет Колтона Бриггса - бывшего стрелка, владеющего магазином. Старые навыки придётся вспомнить, когда злодеи убивают его жену.

После съёмок истории Бриггса Николас займётся вестерном под названием Butcher's Crossing.

Актёр не скрывает своего восторга в связи с возможностью попробовать нечто новое, передаёт Deadline.

Ближайший фильм с "королём безумия" в российском прокате - "Узники страны призраков", который выйдет 16 сентября.