НПО "Молния" не имеет планов возвращать "Буран" с космодрома Байконур

НПО "Молния" - разработчик космического корабля "Буран" - не имеет планов по транспортировке в Россию хранящихся на космодроме Байконур в Казахстане второго летного экземпляра корабля и его макета.

6 сентября 2021 года в ряде СМИ появилась информация о том, что Научно-производственное объединение "Молния" готовится вернуть космический корабль "Буран" из Казахстана в Россию. Якобы с этой целью специалисты НПО "Молния" недавно посетили космодром Байконур.

"От имени НПО "Молния" официально заявляем, что специалисты предприятия посетили космодром Байконур только с целью оценки технического состояния сооружений, в которых находятся космический корабль "Буран", его макет и макет ракеты-носителя "Энергия-М". Данные изделия не являются собственностью Российской Федерации, никаких планов по их транспортировке у НПО "Молния" не существует", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.

В мае 2021 года в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные проникли к месту хранения корабля и разрисовали его граффити. Как сообщил тогда Роскосмос, в связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый с начала 90-х годов объект космодрома Байконур, где находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы "Энергия - Буран", а также вторая летная машина "Буран", российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме Байконур на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру.

Напомним, полет "Бурана" - 205 минут 15 ноября 1988 года - стал оглушительной сенсацией. Впервые в мире советский многоразовый корабль приземлился в автоматическом режиме. При выходе в контрольную точку с высоты 20 км "Буран" "заложил" маневр, повергший всех в шок: вместо запланированного захода на посадку с юго-востока корабль энергично отвернул влево и стал заходить с северо-востока с креном 45° на правое крыло. Вероятность выбора такой траектории была менее 3 процентов. И это было самое правильное "решение" корабля! Он приземлился с отклонением от осевой линии всего З метра. Кстати, американские шаттлы этому так и не научились: садились только в ручном режиме.

В 2002 году единственный летавший в космос "Буран" (изделие 1.01) был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".

Однако на космодроме остались два образца "Бурана". Один из них (летный) предназначался для полёта в автоматическом режиме и стыковки со станцией "Мир". Второй образец (макет) - для отработки наземных операций. Все они находятся в двух корпусах космодрома и принадлежат частному лицу из Казахстана.

Справка "РГ"

Всего существовало пять летных экземпляров корабля "Буран".

Корабль 1.01 - летал. Хранился в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре. В мае 2002 г. был уничтожен при обрушении крыши.

Корабль 1.02 - должен был совершить второй полет и стыковаться со станцией "Мир". Это как раз исторический экспонат музея Байконура.

Корабль 2.01 - был готов на 30-50%. Находился на Тушинском машзаводе, потом на причале Химкинского водохранилища. В 2011 г. перевезен для реставрации в ЛИИ, г. Жуковский.

Корабль 2.02 - был готов на 10-20%. Разобран на стапелях завода.

Корабль 2.03 - задел уничтожен.