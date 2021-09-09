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Рубрика: В мире

Ополченцы в Афганистане заявили о контроле 65% провинции Панджшер

Фронт национального сопротивления (ФНС) на севере Афганистана контролирует до 65 процентов провинции Панджшер. Талибам (запрещенное в России радикальное движение) удалось захватить только основную дорогу. Об этом телекомпании CNN заявил представитель ополченцев Али Майсам Назари. По его словам, в регионе порядка 15 ущелий и все они под контролем противников "Талибана". Ополченцы пообещали отбить главную дорогу и центр провинции.

Фото: Herat Time
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"География и топография не позволяют какому-либо захватчику овладеть всем ущельем", - подчеркнул Али Майсам Назари. И добавил, что "заявление "Талибана" об оккупации Панджшера не соответствует действительности".

Панджшерское ущелье к северу от Кабула - это длинная узкая долина в горах, единственная точка входа в которую - ущелье на южной стороне.

Отметим, что талибы уже несколько раз объявляли о захвате провинции Панджшер. В частности, 6 сентября представитель движения Забиулла Муджахид написал в Twitter, что последний оплот сопротивления полностью захвачен, повстанцы потерпели поражение и бежали. "Провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата", - подчеркивалось в сообщении.

Муджахид также заверил, что талибы не будут подвергать никакой дискриминации жителей провинции.

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