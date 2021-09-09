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09.09.2021 18:38
Рубрика: Экономика

Первое полугодие для промышленности оказалось успешным

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Первое полугодие 2021 года для промышленности оказалось успешным. Индекс промпроизводства (ИПП) к аналогичному периоду 2020 года вырос на 4%.
Сбор и утилизация отходов - в лидерах промышленного производства во всех округах. Фото: Сергей Михеев/РГ

Наибольший рост показали предприятия, занимающиеся водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов (+21,8%). Следом идут организации, обеспечивающие население и бизнес электроэнергией, газом и паром (+7,7%), и обрабатывающие производства (+6%). При этом обороты розничной торговли выросли на 10,2%, а объем платных услуг населению - на 19,2%.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Среди федеральных округов лидирует Центральный. В первом полугодии 2021 года индекс здесь вырос на 18%. "Такие высокие темпы роста показателя были достигнуты за счет роста выпуска продукции обрабатывающей промышленности. Активно росло производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, спрос на которые вырос в условиях пандемии. В Москве объем производства такой продукции увеличился в первом полугодии на 44%. В целом во всех регионах округа, за исключением Костромской области, выпуск в промышленности в первом полугодии превысил уровень докризисного 2019 года", - отметил аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.

Остальные округа отстают от ЦФО. Относительно высокие темпы роста выпуска (больше 5%) отмечены только в Южном и Приволжском федеральных округах. "Но достигнуты они на фоне низкой базы прошлого года. В целом за два последних года выпуск промышленности в этих округах вырос только на 3,5% и 1,7% соответственно", - пояснил аналитик.

Худшие показатели - в Сибирском федеральном округе. В первом полугодии выпуск в промышленности снизился на 0,6%, а в целом за два последних года темпы снижения достигли 4,7%. "Такая ситуация в регионе связана с сокращением добычи полезных ископаемых, к которому добавилась слабая динамика производства в металлургии. В Красноярском крае - крупнейшем промышленном центре региона - добыча полезных ископаемых снизилась на 10,1%, а выпуск в обрабатывающей промышленности - на 8,7%, в том числе металлургии - на 12,7%", - подчеркнул Плеханов.

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В большинстве случаев наиболее слабую динамику демонстрирует добыча полезных ископаемых (по России в целом снижение составило 0,1%, в Северо-Кавказском федеральном округе - почти 20%). "Это связано с вынужденным снижением в России объемов добычи нефти с мая 2020 года по соглашению ОПЕК+. Однако регионы, специализирующиеся на добыче газа (например, ЯНАО) и угля (Кемеровская область), показали рост в сегменте добычи полезных ископаемых на 14% и 7,4% соответственно", - отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая.

По ее мнению, на показатели влияют прежде всего структура производства и меры региональных властей по стимулированию экономической активности.

Абсолютным аутсайдером стала Кабардино-Балкария. Ее индекс составил всего 88,5%, что ниже результатов первого полугодия 2020 года на 11,5%.

Экономика Отрасли Промышленность

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