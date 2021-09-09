Песков: Нет сомнений, что в выборы в РФ будут пытаться вмешаться

Риски стороннего вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму РФ существуют, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он выразил уверенность, что это вмешательство будет нейтрализовано.

"Риск, очевидно, постоянный для нас. Не вызывает никакого сомнения, что будут пытаться вмешиваться в выборы, - сказал Песков в эфире Первого канала. - Слава Богу, система достаточно отлажена с точки зрения механизмов, которые эти риски "хеджируют", говоря экономическим языком. А риски эти есть, действительно. Это надо четко осознавать".

При этом, подчеркнул пресс-секретарь президента, ограничивать работу журналистов, в том числе и признанных иноагентами, при освещении выборов никто не будет.

"У нас по закону иностранные и отечественные СМИ пользуются одинаковыми правами в своей работе", - заявил он.