Песков: Ничто и никто не сможет помешать вводу "Северного потока-2"

Ничто и никто уже не помешает проекту "Северный поток-2". Такую уверенность выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Проект уже в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", - сказал Песков в эфире Первого канала. - Что касается предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям".

"В Киеве тоже давно кричат "Караул!" в связи с "Северным потоком", хотя на фоне этих криков президент Путин также достаточно давно сказал и совсем недавно однозначно повторил: в случае заключения соответствующих контрактов, а также при условии, что это будет экономически целесообразно и выгодно, Россия будет и готова продолжать транзит через Украину", - напомнил он.

Представитель Кремля также убежден, что Германия будет заинтересована в получении газа из России и после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера республики.