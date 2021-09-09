Песков оценил вероятность новой встречи Путина с Байденом

Конкретной подготовки встречи президентов России и США пока не ведется. Нет понимания и по уровню участия России в предложенном американским лидером саммите по борьбе с коронавирусом в рамках Генассамблеи ООН.

На вопрос, примет ли Владимир Путин участие в саммите по коронавирусу и было ли приглашение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало". "По саммиту надо понимать, в каком формате будет: пока понимания нет", - добавил он.

Журналисты также поинтересовались, правда ли, что в октябре могут состояться двусторонние переговоры лидеров России и США. "Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок контактов на высшем уровне нет", - ответил Песков.