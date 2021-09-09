Песков рассказал о русофобской составляющей отношений Украины и США

Украинско-американские отношения на данным момент "излучают ненависть" к России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

"Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств, - сказал Песков. - Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает буквально ненависть к нашей стране. И, конечно, заставляет и заставляла нас самым внимательным образом анализировать, отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и других американских городах"

По мнению пресс-секретаря российского президента, не может не тревожить "сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО".

"Для нас это не что иное, как уже в ближайшей перспективе приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, и для нас это не что иное, как вынужденные ответные меры по обеспечению нашей безопасности и стабильности в Европе, о чем неоднократно говорил достаточно однозначно наш президент", - напомнил Дмитрий Песков.