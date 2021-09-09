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Появился трейлер драмы с Хоакином Фениксом C'mon C'mon

Новости
    09.09.2021, 13:31
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube обнародован трейлер монохромной драмы студии A24 и номинанта премии "Оскар", режиссера-сценариста Майка Миллса ("Женщины XX века", "Дурная привычка") C'mon C'mon. Главную мужскую роль в ней исполнил лауреат премии "Оскара" Хоакин Феникс ("Джокер", "Гладиатор").

Фото: kinopoisk.ru
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Феникс сыграл радиожурналиста Джонни, который мудро учит жизни своего юного

племянника Джесси (Вуди Норман, "Отверженные", "Полдарк"). Заверяя того, что мир, по которому они отправляются в путешествие, удивителен и прекрасен.

В других ролях - Габи Хоффман ("Кайф с доставкой", "Очевидное", "Родина"), Скут МакНэри ("Настоящий детектив", "Исчезнувшая", "Остановись и гори"), Джабук Янг-Уайт ("Американский вандал"), Илэйн Горен ("Анатомия страсти").

Мировая премьера картины состоялась 2 сентября на кинофестивале Теллуриде. Когда фильм увидит российский зритель, пока не ясно.

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