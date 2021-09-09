Появился трейлер драмы с Хоакином Фениксом C'mon C'mon

На YouTube обнародован трейлер монохромной драмы студии A24 и номинанта премии "Оскар", режиссера-сценариста Майка Миллса ("Женщины XX века", "Дурная привычка") C'mon C'mon. Главную мужскую роль в ней исполнил лауреат премии "Оскара" Хоакин Феникс ("Джокер", "Гладиатор").

Феникс сыграл радиожурналиста Джонни, который мудро учит жизни своего юного

племянника Джесси (Вуди Норман, "Отверженные", "Полдарк"). Заверяя того, что мир, по которому они отправляются в путешествие, удивителен и прекрасен.

В других ролях - Габи Хоффман ("Кайф с доставкой", "Очевидное", "Родина"), Скут МакНэри ("Настоящий детектив", "Исчезнувшая", "Остановись и гори"), Джабук Янг-Уайт ("Американский вандал"), Илэйн Горен ("Анатомия страсти").

Мировая премьера картины состоялась 2 сентября на кинофестивале Теллуриде. Когда фильм увидит российский зритель, пока не ясно.