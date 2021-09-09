Последний член еврейской общины Афганистана покинул страну. Зебулон Симентов, который жил в полуразрушенной синагоге в Кабуле, соблюдал кошерность и молился на иврите, пережил десятилетия войны, в то время как в стране стремительно сокращалась многовековая еврейская община. Но захват власти "Талибаном" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в прошлом месяце, похоже, стал последней каплей для Симентова, побудив его покинуть неспокойную страну.

Моти Кахана, израильско-американский бизнесмен, возглавляющий частную группу безопасности, которая организовала эвакуацию, сообщил Associated Press в среду, что 62-летний Симентов и 29 его соседей, почти все из которых были женщинами и детьми, были "перевезены в соседнюю страну". По словам бизнесмена, Симентов, ранее живший при талибах, не опасался их возвращения к власти. Но Кахана предупредил его, что мужчина рискует быть похищенным или убитым гораздо более радикальными боевиками ИГИЛ (группировка запрещена в РФ). Соседи Симентова также настояли на том, чтобы он покинул Кабул.

Израильская общественная телекомпания "Кан" показала кадры эвакуации, на которых запечатлен автобус, полный людей, путешествующих по территории, похожей на Афганистан, со всеми размытыми лицами, за исключением лица Симентова.

Они присоединились к исходу десятков тысяч афганцев, бежавших после того, как в прошлом месяце талибы молниеносно взяли власть в стране. США и их союзники организовали массированные переброски по воздуху в последние дни 20-летней войны, но официальные лица признали, что до 200 американских граждан, а также тысячи афганцев, которые участвовали в войне, остались в Афганистане.

По словам Кахана, его группа обратилась к властям США и Израиля, чтобы найти постоянный дом для Симентова, жена и дети которого живут в Израиле. В течение многих лет Симентов отказывался предоставить своей жене развод в соответствии с еврейским законодательством, что могло привести к судебным последствиям в Израиле. Кахана сказал, что убедил его дать развод и составил документы.

Рукописи на иврите, найденные в пещерах на севере Афганистана, указывают на процветающую еврейскую общину, существовавшую на этой территории по крайней мере тысячу лет назад. В конце 19 века в Афганистане проживало около 40 тысяч евреев, многие из которых были персидскими евреями, бежавшими из соседнего Иран. Упадок общины начался с исхода в Израиль после его создания в 1948 году.