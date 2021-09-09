Премьер Японии продлил режим ЧС до конца сентября

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга продлил до 30 сентября режим ЧС на территории девятнадцати регионов страны, включая столичный мегаполис Токио и город Осаку, передает телерадиокомпания NHK.

Ранее указанные ограничения распространялись на 21 из 47 регионов страны. В частности, после некоторого улучшения эпидемиологической обстановки властями было принято решение смягчить антиковидные меры в префектурах Мияги и Окаяма.

В дальнейшем отмена режима ЧС в японских префектурах будет производиться с учетом загруженности госпитальных коек для пациентов с COVID-19, а также числа зараженных коронавирусом, которые переносят заболевание в тяжелой и среднетяжелой формах.