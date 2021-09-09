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09.09.2021 12:09
Рубрика: Общество

Проблема англицизмов касается не только русского, но и французского языка

Текст: Елена Новоселова
Популяризатор русского языка и культуры, выпускница Института Пушкина и глава школы "Искусство жить по-французски" Сесиль Рог считает, что проблема англицизмов касается не только русского, но и французского языка, несмотря на закон о франкофонии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сесиль изучает русский с 10 лет в школе и во французском Институте восточных языков и цивилизаций. Она считает, что с засильем английского языка нужно бороться.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"В русском языке есть прекрасные русские слова, которые заменяют "менеджментом" и еще чем-то таким, хотя есть русские эквиваленты и можно было использовать их", - заявила она в интервью пресс-службе Института Пушкина.

И во Франции, по ее мнению, тоже наблюдается преклонение перед английским. "Особенно в модных женских журналах постоянно сыплют английскими словами совсем невпопад. Или в рекламе. Например, французская реклама "Mercedes days", и перевод тут же как положено по закону. Почему бы сразу не написать по-французски?", - говорит Рог и в качестве образцовой приводит языковую политику Канады. - Мне очень нравится позиция Квебека, который говорит по-французски и борется с влиянием англо-сакского мира, который его окружает. Они часто находят варианты, приспосабливают французские слова под новые явления".

Русист приводит пример правильного, с ее точки зрения, языкового творчества:

"В русском сейчас есть глагол "чатиться"от английского "chat". Франкоговорящие канадцы взяли французские слова "клавиши" - clavier и "болтать" - bavardage и придумали "clavardage". Это очень смешно, умиляет, и сразу понятно, о чем идет речь. Это очень по-французски - такой подход мне нравится. А когда просто калька - это плохо. Стало модным "team" - ну есть же "команда" в русском, есть "equipe" во французском. Не обязательно говорить "тим" или "стаф" - персонал. Иногда есть понятия, которые сложно перевести в любом языке. Но, в основном, люди используют английские словечки, чтобы казаться круче. А я считаю, что можно было придумать французские или русские эквиваленты с юмором - было бы очень мило".

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