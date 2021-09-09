Псаки: США не обещали признать власть "Талибана" в Афганистана

США не обещали признать временное правительство, сформированное талибами (представители запрещенного в России радикального движения), законной властью в Афганистане. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Она напомнила, что в это правительство вошли несколько человек, которые ранее отбывали наказание в тюрьме.

"Мы этого не одобряли, мы не заявляли, что собираемся это правительство признавать. Им многое предстоит сделать", - уточнила Псаки.

Она добавила, что Соединенным Штатам приходится взаимодействовать с талибами, которые контролируют страну, в первую очередь для того, чтобы вернуть оттуда своих граждан. Пока же Вашингтон следит за ситуацией в республике, чтобы в будущем принять какое-либо решение.

В госдепе США ранее говорили, что в американской администрации намерены дать оценку новому кабинету министров, основываясь не на его обещаниях, а на действиях.

"Мы ясно указали, что афганский народ заслуживает инклюзивного правительства", - подчеркивается в заявлении госдепа (цитата по "Интерфаксу".)