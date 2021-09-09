Пушков: В НАТО встревожены "афганским синдромом" Европы

Российский сенатор, известный международник Алексей Пушков прокомментировал скептическую реакцию генсека НАТО Йенса Столтенберга на идею европейских чиновников создать собственные силы быстрого реагирования. Столтенберг поспешил заявить, что такие силы Европе не нужны - мол, нет смысла дублировать структуры Североатлантического альянса. В НАТО также уверены, что подобные инициативы приведут к ослаблению трансатлантического партнерства. По мнению Пушкова, налицо "афганский синдром", который распространился на Европу. Неудивительно, что в НАТО этим встревожены.

"Недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил", - отметил сенатор. По его словам, "сами по себе настроения на "автономию" от США в военной сфере показательны, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, беспрецедентна". И в данном случае неважно, насколько эти планы реализуемы. "Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие", - заключил Пушков.

Напомним, ранее шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель военного комитета ЕС Клаудио Грациано предложили создать подразделение сил быстрого реагирования численностью 5000 человек.