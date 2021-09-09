Путин: Афганистан не должен оставаться источником терроризма и наркотрафика

Афганцы вправе самостоятельно определять устройство своего государства, при этом Россия и ее партнеры по БРИКС не заинтересованы в том, чтобы Афганистан оставался источником различных угроз, заявил президент России Владимир Путин на в XIII саммите БРИКС. Встреча глав государств и правительств стран - участниц объединения прошла в четверг в режиме видеоконференции.

"Естественно, что Россия, как и партнеры по БРИКС, последовательно выступает за установление долгожданного мира и стабильности на афганской земле", - отметил российский лидер. "Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство", - подчеркнул он.

"При этом мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы Афганистан оставался угрозой для окружающих стран, чтобы с афганской территории нам угрожал терроризм, незаконный наркотрафик", - продолжил Владимир Путин. "Мы заинтересованы в том, чтобы остановить поток миграции, (мы) за то, чтобы афганцы могли бы мирно и достойно жить на своей родине", - добавил он.