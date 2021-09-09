Экономика
09.09.2021 21:51
Текст: Айсель Герейханова

Путин и Лукашенко договорились о цене на газ

Владимир Путин после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил о достигнутых договоренностях по ценообразованию на российский энергоносители. Он также заявил, что Россия и Беларусь объединят рынки газа, нефти и электроэнергии.

"По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года", - сообщил Путин. Так, на 2022 год цена для Беларуси составит 128,5 долларов за тысячу кубов.

Фото: Константин Завражин/РГ
Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом

Путин также подчеркнул, что цены на газ для Беларуси не будут даже индексироваться на уровень инфляции.

Он также заявил, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. "Также предусмотрено заключение договора об объединение рынка нефти и нефтепродуктов, а так также договора о едином рынке электроэнергии", - добавил Путин.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»