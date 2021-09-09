Путин и Лукашенко договорились о цене на газ

"По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года", - сообщил Путин. Так, на 2022 год цена для Беларуси составит 128,5 долларов за тысячу кубов.

Путин также подчеркнул, что цены на газ для Беларуси не будут даже индексироваться на уровень инфляции.

Он также заявил, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. "Также предусмотрено заключение договора об объединение рынка нефти и нефтепродуктов, а так также договора о едином рынке электроэнергии", - добавил Путин.