Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле

Президенты России и Беларуси проводят встречу в Москве. Речь на переговорах идет об итогах интеграции в рамках Союзного государства. Договоренности, о которых будет объявлено в четверг, не связаны с политической ситуацией в двух государствах и парламентскими выборами в РФ, подчеркнул Владимир Путин.

"Попросил вас подъехать, чтобы подвести итоги сделанного за последнее время в формировании программ развития Союзного государства на экспертном, на правительственном уровне. Мы на протяжении многих месяцев, даже можно сказать, многих лет, напряженно работали", - заметил Путин. "То, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарем в преддверии парламентских выборов в России - это наша давняя совместная работа на протяжении многих лет", - подчеркнул он.

"И, судя по всему, по некоторым ключевым направлениям действительно эксперты договорились", - констатировал Путин. "Нам нужно с вами "сверить часы", точку поставить по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время - по-моему, завтра они уже собираются в Минске - финализировать некоторые из этих договоренностей", - сказал он.

Это очень большая работа, главным образом сосредоточенная в сфере экономики, финансов, промышленной политики, что чрезвычайно важно сегодня, когда весь мир сталкивается с проблемами, связанными с последствиями коронавируса, продолжил президент РФ. Падение мирового ВВП превысило 3%, а торговля "припала" еще больше, добавил он.

"Поэтому и это нас тоже побуждает к тому, чтобы активизировать наши усилия, чтобы поднять конкурентоспособность наших экономик и сделать все, чтобы использовать по максимуму те преимущества, которые и дает Союзное государство, чтобы выходить из постковидного кризиса и двигаться уверенно дальше", - заключил Путин.