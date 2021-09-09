Путин: Кризис в Афганистане - следствие навязывания извне чуждых ценностей

Президент России Владимир Путин считает, что нынешняя ситуация в Афганистане - следствие усилий извне навязать этой стране чуждые ей ценности и модели государственного устройства. Такое мнение он высказал на в XIII саммите БРИКС. Встреча глав государств и правительств стран - участниц объединения прошла в четверг в режиме видеоконференции.

"Уже много раз говорил, что нынешний виток кризиса в Афганистане - прямое следствие безответственных попыток навязать извне чуждые ценности, стремления строить методами социально-политической инженерии так называемые демократические структуры, не учитывая ни исторические, ни национальные особенности других народов, игнорируя традиции, по которым живут в других странах", - отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что такой подход "оборачивается лишь дестабилизацией и в конечном итоге хаосом, после чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив в том числе и своих подопечных на произвол судьбы". "Расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу", - указал Путин.

Президент РФ убежден, что залог мирного развития международных отношений в том, чтобы обеспечить существование стран с разными политическими и социальными системами, национальными интересами и духовно-нравственными ценностями, но при обязательном соблюдении основополагающих принципов международного права, закрепленных в уставе ООН, включая невмешательство во внутренние дела и уважение суверенитета.