Путин: Кризис в Афганистане - следствие навязывания извне чуждых ценностей

"Уже много раз говорил, что нынешний виток кризиса в Афганистане - прямое следствие безответственных попыток навязать извне чуждые ценности, стремления строить методами социально-политической инженерии так называемые демократические структуры, не учитывая ни исторические, ни национальные особенности других народов, игнорируя традиции, по которым живут в других странах", - отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что такой подход "оборачивается лишь дестабилизацией и в конечном итоге хаосом, после чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив в том числе и своих подопечных на произвол судьбы". "Расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу", - указал Путин.
Президент РФ убежден, что залог мирного развития международных отношений в том, чтобы обеспечить существование стран с разными политическими и социальными системами, национальными интересами и духовно-нравственными ценностями, но при обязательном соблюдении основополагающих принципов международного права, закрепленных в уставе ООН, включая невмешательство во внутренние дела и уважение суверенитета.