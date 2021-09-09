Путин не будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН

Президент не планирует участие в сессии Генассамблеи ООН в этом году, сообщил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. А вот возможность участия в саммите "двадцатки" не исключена.

"Тема прорабатывается. В ближайшее время это решение будет принято главой государства", - ответил Песков на вопрос о возможности участия Владимира Путина в саммите G20 в октябре. Напомним, он пройдет под председательством Италии.

Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября, неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27 сентября.