Путин о мигрантах на границе Беларуси и Литвы: Нас это не касается

Владимир Путин заявил, что Россию не касается ситуация с мигрантами, возникшая на границах Беларуси с Литвой и Польшей.

"К совместным действиям меня призывают мои западные коллеги и европейские лидеры некоторых стран, как раз ссылаясь на то, что вот этот кризис на белорусско-польской, белорусско-литовской границе возник, меня просят на это как-то повлиять", - заявил Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко по итогам переговоров.

"Это нас не касается, это не наши границы. Это границы республики Беларусь и государственная границы Литвы и Польши", - подчеркнул Путин.

Он посоветовал западным коллегам разговаривать напрямую с Беларусью. Путин указал на то, что все хотят разговаривать напрямую с движением Талибан (террористическая организация, запрещенная в РФ), хотя оно внесено в список террористических организаций ООН. "Президент Белоруссии пришел к власти не в результате вооруженной борьбы, а путем голосования. Нравятся результаты кому-то или не нравятся, это другой вопрос. Мой ответ такой - идите разговаривайте с властями Белоруссии. Что вы с нами разговариваете. Россия здесь ни при чем", - подчеркнул президент.