Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве и погибших в Ногинске

Президент Владимир Путин вместе с другими участниками заседания оргкомитета "Победа" почтили минутой молчания память погибшего главы МЧС Евгения Зиничева и жертв взрыва газа в доме в Ногинске.

МЧС создавалось и существует, чтобы помогать людям, спасать их, сказал Владимир Путин. "Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", - подчеркнул он.

"Кроме того, вчера в Московской области произошла трагедия - взрыв газа. Тоже есть пострадавшие и погибшие. Я вас прошу минутой молчания почтить память всех ушедших наших граждан", - сказал президент.