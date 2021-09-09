Путин: РФ готова продолжать взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах

Россия готова к продолжению сотрудничества со всеми партнерами по БРИКС в различных сферах. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-саммита "пятерки".

"Рассчитываю на то, что наша сегодняшняя работа будет содержательной и плодотворной, и хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия готова к продолжению плотного взаимодействия со странами БРИКС по всем направлениям", - сказал президент.

По словам российского лидера, весьма актуальной является выбранная Индией тема встречи и всего года в БРИКС, а именно - укрепление сотрудничества на основе преемственности, консолидации и консенсуса. "Фактически такая задача стоит и перед всем международным сообществом, и "пятерка" БРИКС играет в ее решении значительную, заметную роль", - подытожил он.