Путин: РФ не допустит оправдания планов преступников, развязавших II мировую войну

Россия не позволит обелить или оправдать чудовищные планы преступников, развязавших Вторую мировую войну. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в четверг на заседании российского организационного комитета "Победа".

"Мы помним и об уроках Второй мировой войны. И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим", - сказал Путин.

Он добавил, что в России никогда не позволят "забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков - и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа".