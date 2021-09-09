Путин заявил о снятии ограничений для авиасообщения между РФ и Беларусью

Принято решение снять все ограничения, касающиеся авиасообщения между Россией и Беларусью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Журналист, задававший вопрос на эту тему, спросил, будет ли восстановлено авиационное сообщение в полном объеме после пандемии и обсуждалась ли эта тема на переговорах.

"Мы обсуждали это в прошлый раз, а в этот раз Александр Григорьевич этого вопроса не поднимал, - сообщил Путин. - Но он не знает решения, которое только что было поддержано на правительственной комиссии недалеко от нас в Доме правительства".

Российский лидер пояснил, что было принято решение снять все доковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта.

"Вы мне об этом не говорили", - напомнил Лукашенко.

"Ну, сейчас об этом говорю, - с улыбкой заметил Путин. - Ставлю в известность".

Он добавил, что до того, как доковидные ограничения были введены, в неделю осуществлялся 201 рейс, а сейчас только 36. "Не думаю, что восстановление произойдет за два дня, это зависит от рынка перевозок, - считает Владимир Путин. Он выразил надежду, что процесс пойдет быстро - в том числе благодаря тому, что будут реализованы совместные программы.