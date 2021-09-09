Городские службы Москвы переведены на усиленный режим перед Днем города

В этом году Дни города Москва будет отмечать 11 и 12 сентября. В преддверии праздника городские службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Петр Бирюков.

Всего на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города. Усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. "В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - заключил Петр Бирюков.