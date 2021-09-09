Как Москва отметит свой День рождения

В предстоящие выходные Москве исполнится 874 года. Правда, формат праздника в этом году особенный - из-за пандемии коронавируса решено отказаться от массовых мероприятий, так что отмечать москвичи будут преимущественно в узком кругу.

Самое масштабное событие при этом уже идет - речь о фестивале ландшафтного дизайна "Цветочный джем". По всему центру города и во многих районах на окраинах открылись площадки с необычными дизайнерскими садами, а также оригинальными угощениями, включая всевозможные виды варенья, джемов, меда и многого другого. На площади Революции, например, можно бесплатно прокатиться с ребенком на большой красочной карусели, а потом по временной липовой аллее дойти до Манежной площади, где на импровизированных островах раскинулись сады с самыми разными растениями. Много интересного и на окружных площадках. На Коптевском бульваре, например, правит бал крымский стиль - площадку здесь сделали в тематике морского курорта. Помимо экзотических южных цветов тут можно найти раковины и морские звезды. Меню соответствующее - обилие оригинального мороженого и сорбетов, есть даже жареное ролл-мороженое.

Впрочем, если фестиваль кому-то не по душе, то скучно все равно не будет - интересное занятие без проблем найдут любители экскурсий, квестов, спектаклей, кино и т.д. "Специальную программу предложат столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. Разнообразные мероприятия для взрослых и детей пройдут во всех округах, на некоторые потребуется предварительная регистрация", - рассказывают в столичном департаменте культуры.

Например, 11 сентября в 13.00 отправиться на экскурсию-исследование "В поисках места рождения Пушкина" приглашает библиотека-читальня имени поэта. Прогулка пролегает по историческом центру Москвы, по пути участники изучат разные версии того, где же родилось "Солнце русской поэзии".

Более 80 городских музеев 11 сентября будут работать бесплатно, так что если давно собирались посмотреть какую-то экспозицию - сейчас самое время. Некоторые площадки организуют и бесплатные экскурсии по выставкам. Например, 11 и 12 сентября в 12.00, 14.00 и 17.00 галерея Ильи Глазунова проведет обзорный тур по музею сословий России. А музей "Садовое кольцо" совместно с музеем В.А. Тропинина и московских художников его времени приглашают в квест-путешествие. Присоединиться к нему можно как пешком, так и на самокате - последний нужно взять с собой. Маршрут посвящен выдающимся москвичам XIX столетия, по ходу движения участникам нужно будет разгадывать загадки, искать памятники архитектуры, вспоминать литературные произведения, а также отвечать на вопросы об одном из главных художников Российской империи конца XVIII - начала XIX века Василии Тропинине. Начало в 14.00 у музея "Садовое кольцо". Для участия во многих мероприятиях требуется предварительная регистрация - она проходит или на сайтах музеев, или на портале мэрии mos.ru. Лучше не тянуть до последнего - места заканчиваются быстро.

Специальную программу предложат столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры и культурные центры

Самым ярким событием празднования Дня города по традиции станут фейерверки. Их запустят на 26 городских площадках, в том числе в парках: имени Горького, в Сокольниках, на Поклонной горе, Ходынском поле, на ВДНХ и других. Выстрелы начнут греметь 11 сентября в 21.00.

Кстати

11 сентября день рождения отметит не только столица. Ровно пять лет исполнится с запуска Московского центрального кольца - городской электрички, подарившей столице новый вид общественного транспорта. Сергей Собянин уже анонсировал по этому поводу подарок для москвичей - все поездки по МЦК в этот день будут бесплатными.