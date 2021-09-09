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09.09.2021 16:41
Рубрика: Общество

Москва запустит акселерационную программу для проектов в здравоохранении

Текст: Любовь Проценко

Москва совместно с сетью клиник "Медси" запускает первую в России акселерационную программу, в рамках которой стартапы смогут запустить пилоты на базе московских медучреждений, а также частных клиник "Медси". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

"Мы стремимся внедрять в социальную сферу столицы лучшие разработки и сервисы - именно поэтому мы придерживаемся модели открытых инноваций. Сегодня стартует наша совместная с "Медси" акселерационная программа для стартапов в сфере здравоохранения. Принять участие в программе смогут как российские, так и зарубежные проекты", - сказала Ракова.

Треть московских детских поликлиник перейдут на ведение электронных медкарт

"Для Москвы это первый подобный опыт - лучшие участники смогут запустить пилоты на базе столичных государственных медучреждений, а также на базе крупнейшей сети частных клиник. Таким образом, мы реализуем стратегию win-win - стартапы получают обратную связь от медицинских специалистов, возможность протестировать технологии на больших данных, а город - лучшие технологии для системы здравоохранения", - отметила она.

Среди направлений акселерационной программы - технологии анализа больших данных и применения искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений; медицинские приборы для сбора и анализа данных; сервисы удаленного мониторинга состояния пациентов; сервисы превентивной медицины, биохакинга, направленные на контроль здоровья пациентов.

Прием заявок стартует 9 сентября, а завершится - 25 октября. Топ-3 финалистов смогут получить компенсацию затрат на пилотирование - два миллиона рублей.

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