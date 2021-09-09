Названа средняя скорость на центральных улицах Москвы

Средняя скорость на центральных магистралях Москвы в августе не превышала 30 км/ч. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

В частности, на Бульварном кольце фактическая средняя скорость составила 17 км/ч при разрешенной 40-60 км/ч. По Садовому кольцу при разрешенных 60 км/ч поток в силу ряда причин в среднем двигался не быстрее 29 км/ч.

Третье транспортное кольцо, где на большинстве участков разрешено движение со скоростью 80 км/ч, фактически ехало еще медленнее Садового - в среднем 27 км/ч.