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09.09.2021 17:04
Рубрика: Экономика

Названа средняя скорость на центральных улицах Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Средняя скорость на центральных магистралях Москвы в августе не превышала 30 км/ч. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

Фото: iStock
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В частности, на Бульварном кольце фактическая средняя скорость составила 17 км/ч при разрешенной 40-60 км/ч. По Садовому кольцу при разрешенных 60 км/ч поток в силу ряда причин в среднем двигался не быстрее 29 км/ч.

Третье транспортное кольцо, где на большинстве участков разрешено движение со скоростью 80 км/ч, фактически ехало еще медленнее Садового - в среднем 27 км/ч.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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