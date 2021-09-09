В Ивановской области завели дело о покупке COVID-сертификатов

Ивановская полиция возбудила уголовное дело о подделке документов. Поводом стали липовые сертификаты о вакцинации от COVID-19, обнаруженные в ходе проверки торговой точки в Кохме.

Во время рейда работники магазина предъявили правоохранителям три справки о наличии у них антител к коронавирусу. Подлинность документов вызвала у полицейских сомнение, проверка установила, что медики справок этим гражданам не выдавали.

- По имеющейся информации, поддельными документами сотрудников снабдил администратор торговой точки. Он рассказал, что купил справки у неизвестного гражданина, - сообщили в МВД.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).