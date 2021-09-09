Погода в Москве 9 сентября: временами слабые осадки и максимум +20

В столичном регионе сохраняется прохладная погода. Днем дождя не обещают, но в утренние и вечерние часы возможны слабые осадки.

Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, в утренние часы температура воздуха не превысит +13 градусов, а после полудня: +18…+20. Но из-за ветра, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду, будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле. К слову, 8 сентября на термометрах было +15 градусов, но из-за дождя и ветра они ощущались как +12. В четверг атмосферное давление будет в пределах нормы. Специалисты советуют больше находиться на свежем воздухе, что благотворно влияет на нервную систему, организм насыщается кислородом, снижаются проявления гиподинамии, нормализуется тонус сосудов.

Кстати, наиболее жарко 9 сентября было в 1938 году, тогда воздух прогрелся до +28,2 градуса. А в 1896 году было -0,2 градуса.