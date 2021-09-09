Прощание с главой МЧС пройдет в Москве 10 сентября

"Прощание пройдет в здании МЧС на улице Ватутина 10 сентября, похоронят министра в тот же день в Санкт- Петербурге", - передает ТАСС.

Хотя по сути церемония прощания началась еще вчера. У здания министерства уже вечером появились первые цветы. Люди их несли и несут и к зданиям региональных главков МЧС.