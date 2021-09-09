Сергунина: В Москве пройдет акция "В добрые руки" в поддержку животных из приютов

С 10 по 19 сентября в столице пройдет акция "В добрые руки".

Как сообщает заммэра Наталья Сергунина, на Тверском бульваре москвичи смогут познакомиться с собаками и кошками, которые живут в приютах и находятся в поиске дома и любящих хозяев. Заммэра рассказала:

"К акции присоединились такие фонды помощи животным, как "Рэй", "Лапа дружбы", "Собаки, которые любят", "Котодетки" и другие. Специалисты и волонтеры проведут для посетителей лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних любимцев и уходу за ними". Лекторий будет открыт для всех желающих с 15:00 до 19:00 в будние дни, с 12:00 до 19:00 по выходным.

Для тех, кто только собирается взять собаку или кошку, предусмотрена специальная зона, где гости смогут пообщаться или погулять с подопечными приютов. Сделать это можно в любой день с 11:00 до 19:00.

На акцию приглашают прийти и с собственными питомцами. Например, на кинологической площадке будут обучать основам дрессировки. В будние дни занятия с кинологом пройдут с 15:00 до 19:00, в выходные - с 14:00 до 19:00. В зоне груминга домашним любимцам сделают экспресс-укладку или процедуру по уходу за ушками и коготками. Кроме того, для четвероногих подготовили полосу препятствий и другие развлечения.

На бульваре будет работать спецавтомобиль столичного Комитета ветеринарии. Это мини-ветклиника на колесах, обычно она используется для оказания ветеринарных услуг на дому и неотложной помощи домашним животным. В рамках акции ветеринарные специалисты будут консультировать по правильному содержанию и кормлению животных, проводить клинический осмотр и делать УЗИ. Владельцы питомцев также смогут привести своих четвероногих друзей на бесплатную вакцинацию против бешенства.

Площадки акции будут открыты ежедневно с 11:00 до 19:00. Вход свободный. Желающие смогут приобрести полезные аксессуары, средства для ухода, лакомства и игрушки для своего питомца или животного из приюта.

Поддержать фонды помощи бездомным животным также можно через благотворительный сервис. Для этого нужно выбрать интересующую программу в разделе фондов, затем указать сумму пожертвования и нажать кнопку "Помочь". Если пользователь не авторизовался, система предложит сделать это, чтобы выполнить перевод. Сервис доступен и в городском мобильном приложении "Моя Москва".

Все средства перечисляются напрямую в фонды. Отчеты некоммерческих организаций о расходовании средств публикуются на их страницах на портале "Душевная Москва".

Благотворительный сервис был создан на mos.ru в октябре 2020 года Департаментом информационных технологий совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики. Среди партнеров проекта - организации, которые занимаются системной адресной помощью тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.