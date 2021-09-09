Москвичей предупредили об обвале полярного холода

В середине следующей неделе в Москве произойдет обвал полярного холода, прогнозирует ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"К середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5 - плюс 10, днем до плюс 9 - плюс 14", - отметил синоптик, передают РИА Новости.

Но в ближайшие дни ожидается рост температуры, и на пик потепление выйдет к понедельнику. Воздух прогреется до 24 градусов. "Москвичи попадут назад в климатическое прошлое - в период с мая по июль", - заключил Евгений Тишковец.